Водителей предупредили о штрафах и аресте за обливание пешеходов водой из луж

Водителям, которые обливают пешеходов водой из луж, может грозить административная или уголовная ответственность в зависимости от обстоятельств. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, подобные действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство.

«Если водитель облил водой пешехода, то его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство по статье. За это предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, если будет доказан умысел – водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать пешехода», – отметил он в беседе с ТАСС.

Эксперт уточнил, что доказать умышленность таких действий на практике бывает сложно, однако при наличии свидетелей и видеозаписей вероятность привлечения к ответственности возрастает.

Для этого пострадавшему необходимо обратиться в полицию с заявлением и предоставить данные об автомобиле и водителе. После регистрации обращения проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе наличие умысла и размер причиненного ущерба. Обычно опрашиваются свидетели и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Если в результате происшествия были повреждены вещи, действия водителя могут подпадать под нормы о порче имущества. При незначительном ущербе предусмотрен штраф, а при значительном – уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. При отсутствии умысла ответственность возможна, если сумма ущерба превышает 250 тыс. рублей.

Кроме того, пострадавший вправе требовать компенсацию материального и морального вреда. В случае если водитель управлял общественным транспортом, требования могут быть предъявлены организации – владельцу автопарка.