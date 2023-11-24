Водителей, не оплативших штрафы, автоинспекторы в Казани ловят при помощи «Паутины»

С помощью системы розыска автомобилей камер «Паутина», сотрудники ведомств могут не только обнаруживать и отслеживать автомобили, но и фиксировать нарушения ПДД, сообщают в Госавтоинспекции.

Так, в минувшую среду автоинспекторы задержали 69-летнего водителя Hyundai. При проверке по базе данных выяснилось, что у мужчины имеются неоплаченные штрафы на сумму 51 тыс. рублей. В итоге автоинспекторы арестовали авто должника и отправили на спецстоянку.

«Неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», – отметила начальник казанского отделения пропаганды Алия Валиева.

Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД.