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Происшествия 10 марта 2023 19:29

Водителей из Татарстана просят быть осторожными в грядущие гололед и сильный ветер

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ГИБДД напоминает татарстанским водителям о правилах безопасного вождения в условях непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Завтра на территории республики ожидается ветер порывами до 22 м/с, а на дорогах образуется сильная гололедица.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам избегать опасных маневро на дороге и двигаться со скоростью, соответствующей погодным условиям.

Пешеходам советуют иметь на одежде световозвращающие элементы, благодаря которым водители смогут заметить их раньше.

#непогода в татарстане
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