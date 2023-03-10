Водителей из Татарстана просят быть осторожными в грядущие гололед и сильный ветер

ГИБДД напоминает татарстанским водителям о правилах безопасного вождения в условях непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Завтра на территории республики ожидается ветер порывами до 22 м/с, а на дорогах образуется сильная гололедица.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам избегать опасных маневро на дороге и двигаться со скоростью, соответствующей погодным условиям.

Пешеходам советуют иметь на одежде световозвращающие элементы, благодаря которым водители смогут заметить их раньше.