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Водителей из Татарстана просят быть осторожными в грядущие гололед и сильный ветер
ГИБДД напоминает татарстанским водителям о правилах безопасного вождения в условях непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Завтра на территории республики ожидается ветер порывами до 22 м/с, а на дорогах образуется сильная гололедица.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам избегать опасных маневро на дороге и двигаться со скоростью, соответствующей погодным условиям.
Пешеходам советуют иметь на одежде световозвращающие элементы, благодаря которым водители смогут заметить их раньше.
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