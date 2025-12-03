Водителей большегрузов предупредили о ремонте моста через Тойму на М7 в РТ

На мосту через реку Тойму на 1032-м километре автодороги М7 «Волга» в Татарстане начались ремонтно-восстановительные работы на деформационных швах. «Волго-Вятскуправтодор» просит учитывать это водителей большегрузов.

«В настоящее время работы сосредоточены на правой полосе моста», – говорится в сообщении управления.

Чтобы избежать заторов на этом участке трассы М7, находящемся в Елабужском районе РТ, рекомендуется воспользоваться обходом Нижнекамска и Набережных Челнов.