news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 декабря 2025 11:15

Водителей большегрузов предупредили о ремонте моста через Тойму на М7 в РТ

Читайте нас в
Телеграм

На мосту через реку Тойму на 1032-м километре автодороги М7 «Волга» в Татарстане начались ремонтно-восстановительные работы на деформационных швах. «Волго-Вятскуправтодор» просит учитывать это водителей большегрузов.

«В настоящее время работы сосредоточены на правой полосе моста», – говорится в сообщении управления.

Чтобы избежать заторов на этом участке трассы М7, находящемся в Елабужском районе РТ, рекомендуется воспользоваться обходом Нижнекамска и Набережных Челнов.

#ремонт моста
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

2 декабря 2025
Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

2 декабря 2025