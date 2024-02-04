Водитель Зеленодольска об уборке снега: «Люди не проявляют терпения в адрес трактористов»

В Зеленодольском районе Татарстана продолжаются работы по уборке снега. Зеленодолец Фандияр работает трактористом погрузчика «Амкадор» и имеет стаж работы более 40 лет. Он рассказывает, что ежедневные задания бывают разные. Фандияр работает как на городских улицах, так и в частном секторе.

«В этом году особенно сложно чистить частный сектор, снега выпало в январе больше, чем за все предыдущие зимы. Жители со своих территорий вычищают снег на дорогу, затрудняя очистку. Помимо этого на многих улицах даже летом очень узкие дороги, не говоря уже и о зиме, поэтому уборка длится дольше запланированного. На некоторые улицы вообще нет возможности проехать, а люди совсем не проявляют терпения в адрес трактористов, а мы ведь трудимся на благо своего города», — делится Фандияр.

Заместитель директора по производству Рисхат Фатихов добавляет, что ежедневно на улицах города сталкивается с проблемами оставленных и брошенных машин, в связи с чем ухудшается качество работы и замедляется ее выполнение.

В Зеленодольске дороги, тротуары, лестницы и остановочные павильоны приводят в порядок сотрудники компании «Коммунальное хозяйство». Всего работает 22 единицы техники и более 20 человек. Накануне Раис РТ Рустам Минниханов передал в муниципалитет еще 5 единиц техники, это комбинированная дорожная машина, автогрейдер, снегоуборщик и два фронтальных погрузчика.

Работа ведется ежедневно: это механизированная и ручная уборка первой и второй очереди — автобусные маршруты, частный сектор, — посыпка дорог, лестниц, тротуаров, площадок остановок и остановок от наледи, очистка урн. Дворовые и придомовые территории приводят в порядок управляющие компании по месту жительства.

«Мы видим все заявки в соцсетях и сразу же отправляем их коммунальным службам, после чего все заявки распределяют по дням. Где необходимо, размещаются объявления с просьбой убрать транспортные средства, что также часто является причиной некачественной уборки снега», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

На сегодняшний день коммунальные службы вывезли порядка 20 тысяч кубометров снега, отработано более 1 тыс. заявок. Начиная с 17 января трактористы, механизаторы, водители и дорожные рабочие не отдыхали ни одного дня.