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Происшествия
24 октября 2022  14:47
Полина Шевчук

Водитель внедорожника погиб, врезавшись лоб в лоб в грузовик на трассе Казань – Буинск

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Водитель внедорожника погиб, врезавшись лоб в лоб в грузовик на трассе Казань – Буинск
фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло сегодня около семи утра на 39-м км автодороги Казань – Буинск в Верхнеуслонском районе республики, рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, 63-летний водитель внедорожника Toyota выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом «КАМАЗ» с прицепом.

От мощного удара иномарка превратилась в груду искореженного металла и ее выкинуло в кювет. Грузовик также съехал с дороги.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия. Водителя грузовика доставили в больницу», – уточнили в ГИБДД РТ.

#смертельное дтп #гибдд рт
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