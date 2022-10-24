Водитель внедорожника погиб, врезавшись лоб в лоб в грузовик на трассе Казань – Буинск
Страшное ДТП произошло сегодня около семи утра на 39-м км автодороги Казань – Буинск в Верхнеуслонском районе республики, рассказали в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 63-летний водитель внедорожника Toyota выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом «КАМАЗ» с прицепом.
От мощного удара иномарка превратилась в груду искореженного металла и ее выкинуло в кювет. Грузовик также съехал с дороги.
«В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия. Водителя грузовика доставили в больницу», – уточнили в ГИБДД РТ.