На выезде из Казани одна фура протаранила другую, водитель погиб

В Татарстане при столкновении трех машин погиб мужчина, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Авария произошла на 786 километре М7.

Грузовая машина врезалась в другую фуру, которая стояла из-за пробитого колеса на трассе. В итоге водитель фуры погиб.