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На выезде из Казани одна фура протаранила другую, водитель погиб
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В Татарстане при столкновении трех машин погиб мужчина, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Авария произошла на 786 километре М7.
Грузовая машина врезалась в другую фуру, которая стояла из-за пробитого колеса на трассе. В итоге водитель фуры погиб.
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