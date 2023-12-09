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Происшествия 9 декабря 2023 09:07

На выезде из Казани одна фура протаранила другую, водитель погиб

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В Татарстане при столкновении трех машин погиб мужчина, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Авария произошла на 786 километре М7.

Грузовая машина врезалась в другую фуру, которая стояла из-за пробитого колеса на трассе. В итоге водитель фуры погиб.

#смертельное дтп
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