Водитель, устроивший зимой жесткое ДТП в Казани, скончался в больнице

Сегодня, 22 апреля, в больнице скончался мужчина, устроивший ДТП в казанском жилмассиве Дербышки. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.



ДТП произошло 25 декабря на улице Мира. Мужчина, не имея водительских прав, ехал на автомобиле «Лада Гранта» в направлении Парковой. Нарушая ПДД при повороте налево, он выехал на встречку, после чего столкнулся с автомобилем Kia Sportage. За рулем иномарки ехала 34-летняя женщина. Обоих водителей экстренно госпитализировали на машине скорой помощи. Правоохранители установили, что нарушитель – житель Камско-Устьинского района РТ, 1985 года рождения.



Спустя почти четыре месяца мужчина скончался в больнице.