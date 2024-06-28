Водитель умер за рулем фуры на трассе М7 в Татарстане

На 827-м километре трассы М7 в Пестречинском районе РТ умер водитель фуры. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

Фото: © Очевидцы

С их слов, на трассе Scania резко вылетела в кювет. Позже выяснилось, что мужчина за рулем фуры мертв. Вероятно, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.