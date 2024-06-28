news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 июня 2024 13:29

Водитель умер за рулем фуры на трассе М7 в Татарстане

Скопировать ссылку

На 827-м километре трассы М7 в Пестречинском районе РТ умер водитель фуры. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

Фото: © Очевидцы

С их слов, на трассе Scania резко вылетела в кювет. Позже выяснилось, что мужчина за рулем фуры мертв. Вероятно, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Фото: © Очевидцы

#погиб водитель
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2