news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водитель умер за рулем фуры на трассе М7 в Татарстане
Скопировать ссылку
На 827-м километре трассы М7 в Пестречинском районе РТ умер водитель фуры. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.
С их слов, на трассе Scania резко вылетела в кювет. Позже выяснилось, что мужчина за рулем фуры мертв. Вероятно, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2