Водитель УАЗа насмерть сбил супружескую пару на трассе М7 в Татарстане

Супругов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, сбил водитель УАЗа на трассе М7 в Пестречинском районе Татарстана.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, трагедия произошла в 18.50 на 833-м километре трассы. 65-летний мужчина и его 66-летняя супруга скончались на месте ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора Пестречинского района Динар Чуркин.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

«Начата проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – добавил Руслан Галиев.