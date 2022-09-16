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Ру Тат
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Происшествия
16 сентября 2022  20:37

Водитель УАЗа насмерть сбил супружескую пару на трассе М7 в Татарстане

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Супругов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, сбил водитель УАЗа на трассе М7 в Пестречинском районе Татарстана.

 

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, трагедия произошла в 18.50 на 833-м километре трассы. 65-летний мужчина и его 66-летняя супруга скончались на месте ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью.

 

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора Пестречинского района Динар Чуркин.

 

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

«Начата проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – добавил Руслан Галиев. 

 

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

 

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