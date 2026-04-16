Водитель трамвая из Казани помог потерявшемуся 5-летнему ребенку

Водитель одного из казанских трамваев помог потерявшемуся ребенку.

Как рассказали в пресс-службе Метроэлектротранса, сегодня водитель трамвая №7 Шахзод Наджимов во время остановки на Проспекте Победы заметил в салоне 5-летнего мальчика, который не мог найти родителей. Мужчина сумел успокоить испуганного малыша, накормил его и обратился в экстренные службы, которым потом передал ребенка.

«Пожалуйста будьте бдительны и всегда следите за тем, где находятся Ваши дети!» – напомнили родителям в Метроэлектротрансе.