Происшествия 16 апреля 2026 18:28

Водитель трамвая из Казани помог потерявшемуся 5-летнему ребенку

Фото: пресс-служба Метроэлектротранса

Водитель одного из казанских трамваев помог потерявшемуся ребенку.

Как рассказали в пресс-службе Метроэлектротранса, сегодня водитель трамвая №7 Шахзод Наджимов во время остановки на Проспекте Победы заметил в салоне 5-летнего мальчика, который не мог найти родителей. Мужчина сумел успокоить испуганного малыша, накормил его и обратился в экстренные службы, которым потом передал ребенка.

«Пожалуйста будьте бдительны и всегда следите за тем, где находятся Ваши дети!» – напомнили родителям в Метроэлектротрансе.

#Метроэлектротранс #потерялся ребенок #проспект Победы
В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

