Водитель такси и его пассажирка пострадали после столкновения с легковушкой в Казани
В столкновении двух легковушек возле дома №16 на улице Рашида Вагапова в Казани пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Выяснилось, что таксист, управляя автомобилем Hyundai, при выезде со двора совершил поворот налево, нарушив дорожную разметку, и столкнулся с Peugeot.
В результате водитель Hyundai получил травму позвоночника. Кроме того, пострадала пассажирка такси. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.