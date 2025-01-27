Водитель такси и его пассажирка пострадали после столкновения с легковушкой в Казани

В столкновении двух легковушек возле дома №16 на улице Рашида Вагапова в Казани пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Выяснилось, что таксист, управляя автомобилем Hyundai, при выезде со двора совершил поворот налево, нарушив дорожную разметку, и столкнулся с Peugeot.

В результате водитель Hyundai получил травму позвоночника. Кроме того, пострадала пассажирка такси. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.