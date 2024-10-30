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Водитель скрылся с места ДТП после столкновения четырех легковушек в Казани
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В Казани водитель скрылся с места ДТП после столкновения четырех легковушек.
В результате столкновения два человека пострадали. ДТП произошло на Проспекте Победы накануне вечером. В автомобилях находилось пять человек, одного из пострадавших зажало в машине.
Автомобиль Hyundai Solaris получил серьезные повреждения.
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