Водитель скрылся с места ДТП после столкновения четырех легковушек в Казани

В Казани водитель скрылся с места ДТП после столкновения четырех легковушек.



В результате столкновения два человека пострадали. ДТП произошло на Проспекте Победы накануне вечером. В автомобилях находилось пять человек, одного из пострадавших зажало в машине.



Автомобиль Hyundai Solaris получил серьезные повреждения.