Водитель сбил лося и погиб на платной трассе в Верхнеуслонском районе

Накануне вечером на 775-м километре трассы М12 в Верхнеуслонском районе водитель погиб, сбив внезапно выбежавшего на дорогу лося. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

«13 сентября водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на животное (лося). В результате водитель от полученных травм скончался на месте», – заявили в ведомстве.