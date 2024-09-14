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Происшествия 14 сентября 2024 13:24

Водитель сбил лося и погиб на платной трассе в Верхнеуслонском районе

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Накануне вечером на 775-м километре трассы М12 в Верхнеуслонском районе водитель погиб, сбив внезапно выбежавшего на дорогу лося. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

«13 сентября водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на животное (лося). В результате водитель от полученных травм скончался на месте», – заявили в ведомстве.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

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