Водитель пожарной машины спас котенка из двухметровой трубы в Татарстане

В Казани котенок провалился в узкую металлическую трубу.

Как сообщает МЧС России, в это время водитель пожарной машины Андрей Захватов уже собирался домой со службы. Тогда к нему подошли обеспокоенные жители и сообщили о том, что слышали громкий писк.

С помощью автомобильного троса мужчина вытащил котенка из трубы и передал его хозяйке.

Видео: МЧС России