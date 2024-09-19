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Водитель пожарной машины спас котенка из двухметровой трубы в Татарстане
В Казани котенок провалился в узкую металлическую трубу.
Как сообщает МЧС России, в это время водитель пожарной машины Андрей Захватов уже собирался домой со службы. Тогда к нему подошли обеспокоенные жители и сообщили о том, что слышали громкий писк.
С помощью автомобильного троса мужчина вытащил котенка из трубы и передал его хозяйке.
Видео: МЧС России
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