news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 19 сентября 2024 19:50

Водитель пожарной машины спас котенка из двухметровой трубы в Татарстане

Скопировать ссылку

В Казани котенок провалился в узкую металлическую трубу.

Как сообщает МЧС России, в это время водитель пожарной машины Андрей Захватов уже собирался домой со службы. Тогда к нему подошли обеспокоенные жители и сообщили о том, что слышали громкий писк.

С помощью автомобильного троса мужчина вытащил котенка из трубы и передал его хозяйке.

Видео: МЧС России

#МЧС России #Казань #пожарные #животные
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100