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Водитель погиб, вылетев на легковушке с трассы в кювет в Азнакаевском районе
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На 20-м километре автодороги Азнакаево – Верхнее Стярле – Кук Тяка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По данным ведомства, 34-летний водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость. В результате легковушка вылетела в кювет.
От полученных травм водитель скончался на месте.
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