Водитель погиб, вылетев на легковушке с трассы в кювет в Азнакаевском районе

На 20-м километре автодороги Азнакаево – Верхнее Стярле – Кук Тяка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По данным ведомства, 34-летний водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость. В результате легковушка вылетела в кювет.

От полученных травм водитель скончался на месте.