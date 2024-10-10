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Происшествия 10 октября 2024 18:05

Водитель погиб, вылетев на легковушке с трассы в кювет в Азнакаевском районе

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На 20-м километре автодороги Азнакаево – Верхнее Стярле – Кук Тяка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По данным ведомства, 34-летний водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость. В результате легковушка вылетела в кювет.

От полученных травм водитель скончался на месте.

#смертельное дтп
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