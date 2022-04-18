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Ру Тат
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Происшествия
18 апреля 2022  19:14
Полина Шевчук

Водитель погиб, вылетев на авто в кювет с трассы в Нурлатском районе РТ

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Водитель погиб, вылетев на авто в кювет с трассы в Нурлатском районе РТ
Очевидцы

Смертельное ДТП произошло сегодня около трех часов дня возле населенного пункта Фомкино Нурлатского района республики.

Очевидцы рассказали «Татар-информу», что водитель «Лады» 12-й модели на скорости не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет.

 

Фото: © очевидцы 

«За рулем мужчина был, на вид не больше 40 лет. Его зажало в салоне авто. Медики скорой освободили водителя, однако он был уже мертв», - уточнили свидетели ДТП.

По словам очевидцев, водитель был нетрезв.

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