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Происшествия 1 декабря 2023 17:49

Водитель погиб, двое детей попали в больницу после столкновения «Лады» с грузовиком в РТ

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Сегодня на трассе «Казань – Оренбург» в Алексеевском районе Татарстана произошла смертельная авария, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

По предварительным данным, водитель «Лады» вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате водитель погиб на месте, три его пассажира, включая детей в возрасте 9 и 11 лет госпитализированы.

Ведомство разбирается в обстоятельствах аварии.

#смертельное дтп
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