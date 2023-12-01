Водитель погиб, двое детей попали в больницу после столкновения «Лады» с грузовиком в РТ

Сегодня на трассе «Казань – Оренбург» в Алексеевском районе Татарстана произошла смертельная авария, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

По предварительным данным, водитель «Лады» вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате водитель погиб на месте, три его пассажира, включая детей в возрасте 9 и 11 лет госпитализированы.

Ведомство разбирается в обстоятельствах аварии.