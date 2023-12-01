Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водитель погиб, двое детей попали в больницу после столкновения «Лады» с грузовиком в РТ
Сегодня на трассе «Казань – Оренбург» в Алексеевском районе Татарстана произошла смертельная авария, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель «Лады» вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате водитель погиб на месте, три его пассажира, включая детей в возрасте 9 и 11 лет госпитализированы.
Ведомство разбирается в обстоятельствах аварии.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников