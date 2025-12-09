news_header_top
Происшествия 9 декабря 2025 17:59

Водитель, по вине которого челнинка погибла в ДТП, пойдет под суд

В Набережных Челнах 63-летний водитель предстанет перед судом. Его обвиняют по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщает прокуратура Татарстана, 6 октября на 1070-м километре трассы М12 в Тукаевском районе водитель на большой скорости потерял управление и не смог вписаться в поворот. В результате автомобиль врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

При опрокидывании одна из пассажирок вылетела из салона, ее зажало кузовом автомобиля. Женщина погибла на месте. Вторая пассажирка получила тяжелые травмы.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Тукаевский районный суд для рассмотрения.

