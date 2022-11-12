Водитель одного из авто получил травмы в массовом ДТП под Челнами

фото: очевидцы

Сразу три автомобиля столкнулись накануне днем на трассе Набережные Челны – Альметьевск под Челнами, рассказал «Татар-информу» собственный корреспондент агентства с места происшествия.

Фото: © Валентин Кулагин

По предварительным данным, водитель легковушки Nissan на выбрал безопасную скорость и дистанцию и снес «Ладу», которая стояла на дороге из-за случившегося ранее ДТП с еще одной иномаркой.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате аварии травмы и ссадины головы получил водитель отечественной легковушки. Его госпитализировали», – уточнил корреспондент агентства.