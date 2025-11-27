Автоэксперт объяснил, почему необходимо вписывать в ОСАГО госномер машины

Фото: © «Татар-информ»

После регистрации автомобиля водитель обязан сообщить в страховую компанию о полученном госномере. Если автолюбитель выполнит данное требование, то получение штрафа за якобы отсутствие ОСАГО ему не грозит, сообщил «Татар-информу» автоэксперт, эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Ранее юристы допустили, что проверка наличия полиса ОСАГО через камеры фотовидеофиксации грозит массовыми штрафами законопослушным водителям, которые не указали при заключении договора госномер машины, отмечают эксперты и юристы. При этом страховщики обещают, что после запуска проверки «автогражданки» по камерам система будет работать корректно.

«Согласно действующему законодательству, даже при покупке нового автомобиля водитель не может и двух метров по шоуруму проехать без полиса ОСАГО. Именно поэтому при выдаче полиса в страховке оставляют так называемую свободную клеточку (вписывая взамен данные ПТС – прим. «Т-и»). Однако после того, как водитель зарегистрировал машину, он обязан позвонить в свою страховую и назвать госномер автомобиля, а страховая должна соответствующие изменения в страховку внести. Я не думаю, что такое нововведение грозит массовой рассылкой штрафов: 3-5 водителей, которые забыли все эти изменения вписать, конечно, получат штрафы, но, если водитель обращался в страховую компанию, то штрафы ему не грозят. Так что, если водитель забыл дописать госномер, ему достаточно просто позвонить в страховую компанию и внести соответствующие данные», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в страховом полисе также указывают VIN-номер автомобиля, который есть в базах РСА, и по которому также можно проверить наличие у водителя страховки.