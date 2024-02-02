Водитель об уборке снега в Нижнекамске: «Трудно работать, не все автолюбители пропускают»

С наступлением зимы по всему Татарстану ведется активная работа по уборке снега. В Нижнекамске дороги стараются содержать в чистоте, однако, по словам водителей специальной техники, это не всегда удается сделать.

Водитель МУП «Комплексное предприятие благоустройства» Владимир Баров рассказал, что в этом году очень сложно работать.

«Очень трудно работать, сильные снегопады. Приходится работать, не вылезая из машины. Но мы стараемся. Сейчас расширяем дороги», — пояснил он.

Однако сложность, по его словам, заключается не только в обильных осадках, но и в человеческом факторе: автолюбители порой сами мешают уборке снега.

«Не все сознательные водители на личных автомобилях. Автолюбители не дают нам работать, не пропускают. Поэтому возникают сложности», — констатировал Баров.

В пресс-службе Нижнекамского района также призывают автолюбителей освободить дворы от машин.

За ночную смену на полигоны вывезено 6622 куб. метра снега. В работах по уборке пешеходных переходов и остановочных площадок задействованы 33 рабочих МУП «КПБ». Управляющие компании будут очищать дворы на Школьном бульваре 3, 3а; Строителей 25, 60; Юности 6, 8, 10; Баки Урманче 3, 14, 31, 33; 30 лет Победы 28, 30; Табеева 21, 27; Мира 91, 89, 66/2, 10, 18, 22, 26; Тукая 20, 22, 24; Романтиков 62, 64, 66; Сююмбике 64, 68, 77, 79; Чишмале 7, 9, 1, 3; Чулман 6, 8, 12, 16; Химиков 95, 83, 87, 81/24, 96, 100; Менделеева 24а, 26, 34, 32б, 36, 36а, 47; Шинников 1, 57, 55, 53, 51; Гагарина 31, 35а, 37, 41, 41а, 45; Центральная 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6, 7.

В дневную смену МУП «КПБ» будет вывозить снег с улиц Ахтубинская и Спортивная, а также с территории Дома народного творчества.

Чистка и расширение внутриквартальных дорог также будет производиться на улице Табеева, на внутренних дорогах по улице Вокзальная, проспекту Химиков, улицам Южная и Кайманова, проспекту Вахитова. Будет проведена очистка территорий парков и скверов.

За прошедшую ночь всего на дороги вышли 32 единицы техники: 6 КДМ, 3 «МТЗ Ротор», 8 самосвалов, 3 грейдера, 8 МТЗ и по одному «Амкодору», «Вилли», «АНТ», «ЭП». Дополнительно привлечено десять единиц наемной техники.