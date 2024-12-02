Водитель Nissan погиб, съехав в кювет на трассе Казань – Ульяновск

На 177-м километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск произошло смертельное ДТП.

Как сообщают в Госавтоинспекции Ульяновской области, накануне 54-летний водитель Nissan Murano совершил съезд в кювет, в результате чего машина «легла» на крышу.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.