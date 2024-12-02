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Водитель Nissan погиб, съехав в кювет на трассе Казань – Ульяновск
На 177-м километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск произошло смертельное ДТП.
Как сообщают в Госавтоинспекции Ульяновской области, накануне 54-летний водитель Nissan Murano совершил съезд в кювет, в результате чего машина «легла» на крышу.
В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.
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