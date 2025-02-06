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Происшествия 6 февраля 2025 08:56

Водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП в Нижнекамске, один человек пострадал

Фото: ГИБДД Нижнекамска

На перекрестке улиц Гагарина – Менделеева в Нижнекамске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла накануне в районе восьми часов утра.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 22-летний водитель Renault Logan не уступил дорогу Chevrolet и столкнулся с ним. После этого Renault отбросило на Nissan Sentra.

В результате ДТП пострадала 39-летняя женщина – водитель Chevrolet. У нее диагностировали сотрясение и ушиб грудной клетки.

#дтп нижнекамск
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