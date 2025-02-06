Водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП в Нижнекамске, один человек пострадал
На перекрестке улиц Гагарина – Менделеева в Нижнекамске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла накануне в районе восьми часов утра.
По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 22-летний водитель Renault Logan не уступил дорогу Chevrolet и столкнулся с ним. После этого Renault отбросило на Nissan Sentra.
В результате ДТП пострадала 39-летняя женщина – водитель Chevrolet. У нее диагностировали сотрясение и ушиб грудной клетки.