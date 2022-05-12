Водитель не уступил дорогу грузовику на трассе в РТ и столкнулся с ним, есть пострадавшие

В Бавлинском районе Татарстана, на 1280-м километре трассы М5 произошло ДТП с участием трех машин. Водитель «Лады», выезжая на трассу, не уступил дорогу грузовику и столкнулся с ним. После этого отечественную легковушку отбросило на Volkswagen.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, в результате аварии пострадала пассажирка «Лады». Ее с различными травмами увезли в больницу на скорой помощи. Больше никто не пострадал.