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Ру Тат
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Происшествия
12 мая 2022  18:21
Павел Климчак

Водитель не уступил дорогу грузовику на трассе в РТ и столкнулся с ним, есть пострадавшие

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В Бавлинском районе Татарстана, на 1280-м километре трассы М5 произошло ДТП с участием трех машин. Водитель «Лады», выезжая на трассу, не уступил дорогу грузовику и столкнулся с ним. После этого отечественную легковушку отбросило на Volkswagen.

 

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, в результате аварии пострадала пассажирка «Лады». Ее с различными травмами увезли в больницу на скорой помощи. Больше никто не пострадал.

#ДТП
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