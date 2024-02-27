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Происшествия 27 февраля 2024 16:02

Водитель не справился с управлением, авто легло на крышу на дороге в Куюках

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В жилом комплексе «Светлый» в Куюках произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Информацию «Татар-информу» подтвердили в Госавтоинспекции Татарстана.

Предварительно, водитель отечественной легковушки превысил скорость настолько, что не смог контролировать движение машины, что привело к ее опрокидыванию. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.

Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают автоинспекторы.

Фото: © Соцсети

#ДТП #куюки
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