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Водитель не справился с управлением, авто легло на крышу на дороге в Куюках
В жилом комплексе «Светлый» в Куюках произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Информацию «Татар-информу» подтвердили в Госавтоинспекции Татарстана.
Предварительно, водитель отечественной легковушки превысил скорость настолько, что не смог контролировать движение машины, что привело к ее опрокидыванию. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.
Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают автоинспекторы.
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