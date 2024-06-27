Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с легковушкой в Казани

В Казани на улице Гладилова произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 26-летний водитель Nissan Tiida, двигаясь по второстепенной дороге, столкнулся с мопедом.

В результате 39-летний водитель мопеда получил травмы. Пострадавшего увезли медики скорой помощи.