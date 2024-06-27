news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 27 июня 2024 13:19

Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с легковушкой в Казани

Скопировать ссылку

В Казани на улице Гладилова произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 26-летний водитель Nissan Tiida, двигаясь по второстепенной дороге, столкнулся с мопедом.

В результате 39-летний водитель мопеда получил травмы. Пострадавшего увезли медики скорой помощи.

Фото: © Соцсети

#дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2