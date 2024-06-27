news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с легковушкой в Казани
Скопировать ссылку
В Казани на улице Гладилова произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 26-летний водитель Nissan Tiida, двигаясь по второстепенной дороге, столкнулся с мопедом.
В результате 39-летний водитель мопеда получил травмы. Пострадавшего увезли медики скорой помощи.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2