Водитель мопеда погиб, врезавшись в фонарный столб на острове Свияжск

Сегодня в 2.30 возле дома №34 по улице Набережная 21-летний водитель мопеда «Альфа», двигаясь со стороны речного вокзала в направлении выезда с острова, врезался в фонарный столб. Об этом сообщили в администрации Зеленодольского района.

В результате ДТП молодой человек погиб на месте. 16-летняя девушка, которая была пассажиркой мопеда, получила различные травмы и была доставлена в Зеленодольскую ЦРБ.