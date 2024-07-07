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Происшествия 7 июля 2024 08:35

Водитель мопеда погиб, врезавшись в фонарный столб на острове Свияжск

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Сегодня в 2.30 возле дома №34 по улице Набережная 21-летний водитель мопеда «Альфа», двигаясь со стороны речного вокзала в направлении выезда с острова, врезался в фонарный столб. Об этом сообщили в администрации Зеленодольского района.

В результате ДТП молодой человек погиб на месте. 16-летняя девушка, которая была пассажиркой мопеда, получила различные травмы и была доставлена в Зеленодольскую ЦРБ.

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