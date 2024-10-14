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Водитель микроавтобуса погиб из-за столкновения с Камазом на мосту через Каму
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Фото: © Очевидцы
В Алексеевском районе РТ микроавтобус Ford Transit влетел в Камаз, груженный семечками. ДТП произошло на общем мосту через реки Архаровка и Кама.
Как сообщают очевидцы, водитель Ford Transit скончался на месте.
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