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Происшествия 14 октября 2024 08:38

Водитель микроавтобуса погиб из-за столкновения с Камазом на мосту через Каму

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Водитель микроавтобуса погиб из-за столкновения с Камазом на мосту через Каму
Фото: © Очевидцы

В Алексеевском районе РТ микроавтобус Ford Transit влетел в Камаз, груженный семечками. ДТП произошло на общем мосту через реки Архаровка и Кама.

Фото: © Очевидцы

Как сообщают очевидцы, водитель Ford Transit скончался на месте.

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