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Ру Тат
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Происшествия
29 октября 2021  13:33
Полина Шевчук

Водитель Mercedes из Челнов отправился на 10 дней за решетку за тонировку авто

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В Набережных Челнах во время рейда автоинспекторы остановили наглухо тонированный Mercedes, за рулем которого находился 26-летний мужчина. Выяснилось, что молодого человека уже штрафовали за чрезмерную тонировку авто, однако он не стал избавляться от темных стекол.

Теперь челнинцу за повторное правонарушение предстоит провести 10 суток за решеткой.

«За нарушение требований к светопропусканию автостекол предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. С начала 2021 года к административной ответственности привлечено более 12 тысяч таких водителей», – уточнили в ГИБДД Татарстана.
 

#гибдд рт #тонировка автомобиля
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