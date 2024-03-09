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Происшествия 9 марта 2024 13:19

Водитель Mazda пострадал в лобовом столкновении с грузовиком под Мензелинском

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В Мензелинском районе столкнулись легковая иномарка и грузовик, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

По предварительной информации, водитель Mazda задел отбойник, после чего влетел в фуру Iveco.

Мужчину с места ДТП увезли медики.

Фото: © «Татар-информ»

#дтп с грузовиком
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