Водитель легковушки вылетел на втсречку и устроил ДТП в центре Казани

Сегодня в 12.36 на улице Батурина произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По предварительным данным, водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Skoda.

В результате столкновения водитель Skoda и пассажир Hyundai поучили травмы, их доставили в больницу.

Автомобили получили серьезные механические повреждения. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.