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Происшествия 29 сентября 2024 17:59

Водитель легковушки вылетел на втсречку и устроил ДТП в центре Казани

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Сегодня в 12.36 на улице Батурина произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По предварительным данным, водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Skoda.

В результате столкновения водитель Skoda и пассажир Hyundai поучили травмы, их доставили в больницу.

Автомобили получили серьезные механические повреждения. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

#дтп в казани
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