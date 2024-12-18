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Происшествия 18 декабря 2024 11:39

Водитель легковушки в Казани сбил пешехода и едва не наехал на парня у остановки

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На Дорожной улице в Казани 21-летний автомобилист сбил женщину-пешехода. ДТП произошло накануне вечером, сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, после наезда на пешехода водитель «Гранты» едва не сбил парня, который стоял на автобусной остановке. Пешеход был вынужден выскочить на дорогу, что могло привести к более серьезным последствиям.

По предварительной версии, в аварии виновны оба участника — и водитель, и пешеход. Водитель не выбрал безопасную для движения скорость и не принял во внимание дорожные условия. В то же время женщина пересекала дорогу в неположенном месте, не удостоверившись в безопасности маневра.

В результате происшествия женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

#сбили пешехода
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