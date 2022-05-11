Водитель легковушки уснул за рулем и влетел в фуру на трассе в РТ, двое пострадали

Авария произошла сегодня рано утром на федеральной трассе М5, рядом с поселком Александровка Бавлинского района Татарстана. По словам очевидцев, водитель KIA, предположительно, уснул за рулем и влетел в фуру, которая везла пластмассовую крошку.

Фото: очевидцы

В результате ДТП самого водителя легковушки зажало в салоне. Также различные травмы получила пассажирка автомобиля. Водитель фуры не пострадал, как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося.