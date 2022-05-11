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Ру Тат
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Происшествия
11 мая 2022  09:45
Павел Климчак

Водитель легковушки уснул за рулем и влетел в фуру на трассе в РТ, двое пострадали

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Авария произошла сегодня рано утром на федеральной трассе М5, рядом с поселком Александровка Бавлинского района Татарстана. По словам очевидцев, водитель KIA, предположительно, уснул за рулем и влетел в фуру, которая везла пластмассовую крошку.

 

Фото: очевидцы

В результате ДТП самого водителя легковушки зажало в салоне. Также различные травмы получила пассажирка автомобиля. Водитель фуры не пострадал, как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося.

#ДТП
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