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Водитель легковушки скрылся с места массового ДТП на Копылова в Казани
Сегодня ночью в Казани произошло массовое ДТП. На улице Копылова столкнулись «Лада» 14-й модели, легковушка Geely и «КамАЗ». По данным Госавтоинспекции Казани, причиной аварии стало нарушение дистанции.
В результате столкновения пострадали двое пассажиров Geely. До приезда автоинспекторов их увезли в горбольницу №7.
Виновник ДТП – водитель «четырнадцатой» – выскочил из салона автомобиля и сбежал. Сейчас ведутся его поиски.
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