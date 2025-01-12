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Происшествия 12 января 2025 10:33

Водитель легковушки скрылся с места массового ДТП на Копылова в Казани

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Сегодня ночью в Казани произошло массовое ДТП. На улице Копылова столкнулись «Лада» 14-й модели, легковушка Geely и «КамАЗ». По данным Госавтоинспекции Казани, причиной аварии стало нарушение дистанции.

В результате столкновения пострадали двое пассажиров Geely. До приезда автоинспекторов их увезли в горбольницу №7.

Виновник ДТП – водитель «четырнадцатой» – выскочил из салона автомобиля и сбежал. Сейчас ведутся его поиски.

#ДТП #дтп в казани #ДТП с пострадавшими
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