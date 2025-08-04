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Происшествия 4 августа 2025 12:36

Водитель легковушки скончался в больнице после серьезного ДТП в Казани

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Водитель отечественного автомобиля скончался после ДТП на пересечении улиц Сахалинской и Ударной в Казани.

«Татар-информ» сообщал, что 2 августа 20-летний казанец за рулем «Лады» 9-й модели проехал на красный и столкнулся с Toyota Corolla. После касательного столкновения с иномаркой легковушку отбросило на опору ЛЭП.

В результате водитель и две 15-летние пассажирки были госпитализированы. Сегодня стало известно, что парень от полученных травм скончался в больнице.

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