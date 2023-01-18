Водитель легковушки скончался в больнице после лобового столкновения с «КАМАЗом» в РТ
Накануне вечером на 14-м километре трассы Р-241 в Верхнеуслонском районе Татарстана, рядом с поселком Октябрьский, произошло лобовое столкновение Nissan и «КАМАЗа».
По данным очевидцев, у легковушки были ульяновские номера, а у большегруза – нижегородские.
В результате аварии легковой автомобиль получил серьезные повреждения, его водитель оказался зажат внутри салона. Его достали из авто и госпитализировали в ближайшую больницу, как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
По предварительной информации республиканской Госавтоинспекции, 61-летний водитель легковушки на высокой скорости выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. Позже он скончался в больнице от полученных травм.
ГИБДД призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.