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Ру Тат
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Происшествия
18 января 2023  09:12
Павел Климчак

Водитель легковушки скончался в больнице после лобового столкновения с «КАМАЗом» в РТ

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Накануне вечером на 14-м километре трассы Р-241 в Верхнеуслонском районе Татарстана, рядом с поселком Октябрьский, произошло лобовое столкновение Nissan и «КАМАЗа». 

По данным очевидцев, у легковушки были ульяновские номера, а у большегруза – нижегородские.

Фото: очевидцы

В результате аварии легковой автомобиль получил серьезные повреждения, его водитель оказался зажат внутри салона. Его достали из авто и госпитализировали в ближайшую больницу, как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Фото: очевидцы

По предварительной информации республиканской Госавтоинспекции, 61-летний водитель легковушки на высокой скорости выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. Позже он скончался в больнице от полученных травм.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

#ДТП
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