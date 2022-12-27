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Ру Тат
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Происшествия
27 декабря 2022  09:42
Павел Климчак

Водитель легковушки скончался, столкнувшись на встречке с грузовиком на трассе в РТ

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ДТП произошло накануне на 18 километре трассы Алексеевское – Высокий Колок в Алексеевском районе республики. 37-летний мужчина за рулем «Лады», предварительно, на высокой скорости выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате страшного столкновения передняя половина легковушки оказалась смята. От полученных травм на месте скончался водитель «Лады», как сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция РТ

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть осторожнее и неукоснительно соблюдать ПДД.

Фото: Госавтоинспекция РТ

 

#ДТП
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