Водитель легковушки скончался, столкнувшись на встречке с грузовиком на трассе в РТ

ДТП произошло накануне на 18 километре трассы Алексеевское – Высокий Колок в Алексеевском районе республики. 37-летний мужчина за рулем «Лады», предварительно, на высокой скорости выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате страшного столкновения передняя половина легковушки оказалась смята. От полученных травм на месте скончался водитель «Лады», как сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция РТ

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть осторожнее и неукоснительно соблюдать ПДД.