Водитель легковушки сбил 14-летнего челнинца на электросамокате

О жестком наезде легковушки на 14-летнего подростка сообщили в челнинской Госавтоинспекции. По данным правоохранителей, ДТП произошло вчера днем напротив дома № 4 по проспекту Хасана Туфана.

57-летний водитель «Лады» девятой модели врезался в электросамокат Shuailing, за рулем которого был 14-летний паренек. В результате происшествия последний получил телесные повреждения, его на машине скорой помощи доставили в КДМЦ. После осмотра мальчика отпустили домой.