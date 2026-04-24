Происшествия 24 апреля 2026 16:06

Водитель легковушки сбил 14-летнего челнинца на электросамокате

О жестком наезде легковушки на 14-летнего подростка сообщили в челнинской Госавтоинспекции. По данным правоохранителей, ДТП произошло вчера днем напротив дома № 4 по проспекту Хасана Туфана.

57-летний водитель «Лады» девятой модели врезался в электросамокат Shuailing, за рулем которого был 14-летний паренек. В результате происшествия последний получил телесные повреждения, его на машине скорой помощи доставили в КДМЦ. После осмотра мальчика отпустили домой.

В топе
В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

23 апреля 2026
ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

23 апреля 2026
Новости партнеров