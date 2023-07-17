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Водитель легковушки сбежал после столкновения с автобусом в Казани
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Сегодня на проспекте Победы в Казани произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как удалось выяснить, ДТП произошло сегодня в районе девяти часов утра. Водитель Volkswagen столкнулся с автобусом, после чего сбежал с места происшествия.
В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, ее увезли на скорой.
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