Водитель легковушки сбежал после столкновения с автобусом в Казани

Сегодня на проспекте Победы в Казани произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как удалось выяснить, ДТП произошло сегодня в районе девяти часов утра. Водитель Volkswagen столкнулся с автобусом, после чего сбежал с места происшествия.

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, ее увезли на скорой.