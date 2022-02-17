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Ру Тат
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Происшествия
17 февраля 2022  23:26

Водитель легковушки с тюменскими номерами погиб в столкновении с грузовиком в Татарстане

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ДТП произошло на трассе в Бугульминскому районе Татарстана в начале десятого вечера. Очевидцы сообщили агентству, что удар был настолько сильным, что легковое авто превартилось в груду металла, а грузовик вылетел с дороги и опрокинулся на бок.

 

Фото: Очевидцы 

Как рассказали очевидцы ДТП, легковая Toyota Сorolla с номерами Тюменской области выезжала со второстепенной дороги и в какой-то момент врезалась в грузовой Volvo, который двигался по главной.

 

Фото: Очевидцы 

 Водитель легковушки от полученных травм скончался. На вид мужчине было от 45 до 50 лет. 

 

 

Фото: Очевидцы 

 

Фото: Очевидцы 

 

#ДТП с погибшим
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