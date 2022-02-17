Водитель легковушки с тюменскими номерами погиб в столкновении с грузовиком в Татарстане

ДТП произошло на трассе в Бугульминскому районе Татарстана в начале десятого вечера. Очевидцы сообщили агентству, что удар был настолько сильным, что легковое авто превартилось в груду металла, а грузовик вылетел с дороги и опрокинулся на бок.

Фото: Очевидцы

Как рассказали очевидцы ДТП, легковая Toyota Сorolla с номерами Тюменской области выезжала со второстепенной дороги и в какой-то момент врезалась в грузовой Volvo, который двигался по главной.

Фото: Очевидцы

Водитель легковушки от полученных травм скончался. На вид мужчине было от 45 до 50 лет.

Фото: Очевидцы