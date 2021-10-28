Водитель легковушки пострадал, влетев на скорости в стоящий автокран на трассе в РТ

Авария произошла накануне в десятом часу вечера на трассе в Пестречинском районе перед поворотом на село Тагашево.

Фото: © очевидцы

По рассказам очевидцев, водитель легковушки «Лада» не справился с управлением и на скорости влетел в остановившийся автокран «КАМАЗ».

Фото: © очевидцы

«За рулем отечественной легковушки был юноша лет двадцати. Он оказался зажат в авто. Пришлось вызывать спасателей. Пострадавшего достали из машины и передали медикам, которые доставили его в больницу», – поделились с агентством свидетели происшествия.