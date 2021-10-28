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Ру Тат
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28 октября 2021  08:51
Полина Шевчук

Водитель легковушки пострадал, влетев на скорости в стоящий автокран на трассе в РТ

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Водитель легковушки пострадал, влетев на скорости в стоящий автокран на трассе в РТ

Авария произошла накануне в десятом часу вечера на трассе в  Пестречинском районе перед поворотом на село Тагашево.

 

Фото: © очевидцы 

По рассказам очевидцев, водитель легковушки «Лада» не справился с управлением и на скорости влетел в остановившийся автокран «КАМАЗ».

 

Фото: © очевидцы 

«За рулем отечественной легковушки был юноша лет двадцати. Он оказался зажат в авто. Пришлось вызывать спасателей. Пострадавшего достали из машины и передали медикам, которые доставили его в больницу», – поделились с агентством свидетели происшествия.

 

Фото: © очевидцы 

 

#дтп татарстан #зажало в салоне авто
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