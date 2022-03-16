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Ру Тат
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Происшествия
16 марта 2022  08:30
Павел Климчак

Житель Татарстана угнал легковушку и влетев лоб в лоб в трактор на трассе

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Авария произошла накануне днем в Альметьевском районе Татарстана, около села Кама-Исмагилова. На трассе лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и трактор.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, в ДТП пострадал водитель легковушки. Его с различными травмами увезли в ближайшую больницу.

Как стало известно агентству от начальника ОГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району Валерия Гиздатуллина, пострадавший мужчина ранее угнал этот легковой автомобиль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#ДТП #дтп с трактором
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