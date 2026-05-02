Водитель легковушки пострадал, въехав в фуру на Мамадышском тракте

Водитель легкового автомобиля получил травмы, въехав в фуру на Мамадышском тракте.

Ранее в соцсетях сообщалось о ДТП неподалеку от Самосыровского кладбища. Очевидцы рассказывали, что легковушку смяло, а на место приезжала скорая.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, 65-летний водитель Hyundai Solaris ехал в город со стороны М-7. Из-за превышения скорости он въехал в припаркованную на обочине фуру. Водителя грузовика в этот момент на месте не было.

Приехавшая на место скорая забрала лихача на Hyundai в больницу.