Происшествия 2 мая 2026 13:21

Водитель легковушки пострадал, въехав в фуру на Мамадышском тракте

Водитель легкового автомобиля получил травмы, въехав в фуру на Мамадышском тракте.

Ранее в соцсетях сообщалось о ДТП неподалеку от Самосыровского кладбища. Очевидцы рассказывали, что легковушку смяло, а на место приезжала скорая.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, 65-летний водитель Hyundai Solaris ехал в город со стороны М-7. Из-за превышения скорости он въехал в припаркованную на обочине фуру. Водителя грузовика в этот момент на месте не было.

Приехавшая на место скорая забрала лихача на Hyundai в больницу.

Самое читаемое

ТАСС: поставки военной продукции на Украину из Сербии продолжаются

1 мая 2026

В АТОР сообщили о росте спроса на отдых у Черного моря после мазутного ЧП

1 мая 2026
Новости партнеров