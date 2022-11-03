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Ру Тат
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Происшествия
3 ноября 2022  15:44
Павел Климчак

Водитель легковушки пострадал, столкнувшись на встречке с двумя автобусами в Казани

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Сегодня утром в районе Залесного, на улице Варшавской, произошло ДТП с легковушкой и двумя автобусами. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель авто, не убедившись в безопасности маневра, выехал на обгон и столкнулся на встречке с автобусами.

В соцсетях появилось видео с последствиями аварии, которые сняли проезжающие мимо автомобилисты.

Как добавили в ГИБДД Казани, в аварии пострадал водитель легковушки. Его с переломом лодыжки госпитализировали в больницу.

#ДТП
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