Водитель легковушки пострадал, столкнувшись на встречке с двумя автобусами в Казани

Сегодня утром в районе Залесного, на улице Варшавской, произошло ДТП с легковушкой и двумя автобусами. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель авто, не убедившись в безопасности маневра, выехал на обгон и столкнулся на встречке с автобусами.

В соцсетях появилось видео с последствиями аварии, которые сняли проезжающие мимо автомобилисты.

Как добавили в ГИБДД Казани, в аварии пострадал водитель легковушки. Его с переломом лодыжки госпитализировали в больницу.