Водитель легковушки попал в больницу после крупного ДТП на Вознесенском тракте в Казани

Фото: Госавтоинспекция Казани

Сегодня в районе полуночи на платном участке Вознесенского тракта произошло крупное ДТП с участием автомобиля Kia.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, водитель не обеспечил безопасный боковой интервал и врезался в Mazda 6. От удара Kia отбросило на дорожный столб, затем легковушка снесла три секции шумозащитного ограждения и опрокинулась.

С многочисленными травмами 44-летнего водителя Kia госпитализировали.