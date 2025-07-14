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Происшествия 14 июля 2025 08:06

Водитель легковушки попал в больницу после крупного ДТП на Вознесенском тракте в Казани

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Водитель легковушки попал в больницу после крупного ДТП на Вознесенском тракте в Казани
Фото: Госавтоинспекция Казани

Сегодня в районе полуночи на платном участке Вознесенского тракта произошло крупное ДТП с участием автомобиля Kia.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, водитель не обеспечил безопасный боковой интервал и врезался в Mazda 6. От удара Kia отбросило на дорожный столб, затем легковушка снесла три секции шумозащитного ограждения и опрокинулась.

С многочисленными травмами 44-летнего водителя Kia госпитализировали.

#дтп в казани
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