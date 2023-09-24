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Водитель легковушки попал больницу после столкновения с внедорожником под Альметьевском
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Накануне в Альметьевском районе внедорожник столкнулся с отечественной легковушкой, в результате один человек госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
Авария произошла при выезде из города возле микрорайона Урсала. На трассе Toyota Fortuner столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», в котором находилась семья, включая троих детей.
Со слов очевидцев, в результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки, его увезли медики скорой помощи.
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