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Руc Тат
Происшествия 24 сентября 2023 17:37

Водитель легковушки попал больницу после столкновения с внедорожником под Альметьевском

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Накануне в Альметьевском районе внедорожник столкнулся с отечественной легковушкой, в результате один человек госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: © Очевидцы

Авария произошла при выезде из города возле микрорайона Урсала. На трассе Toyota Fortuner столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», в котором находилась семья, включая троих детей.

Со слов очевидцев, в результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки, его увезли медики скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

#ДТП
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