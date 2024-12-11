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Происшествия 11 декабря 2024 19:30

Водитель легковушки получил травмы после столкновения с большегрузом на трассе М7

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На 784-м километре трассы М7 столкнулись легковой автомобиль Skoda и «КамАЗ».

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, большегруз, двигаясь по трассе в сторону Уфы, при начале движения от обочины не удостоверился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении автомобилю Skoda.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его доставили в седьмую горбольницу.

По данным «Яндекс.Карты» на данном участке дороги образовалась многокилометровая пробка.

Фото: © «Яндекс.Карты»

#дтп в казани
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