Водитель легковушки погиб, врезавшись на трассе в Татарстане в фуру

фото: очевидцы

Страшное ДТП произошло накануне около одиннадцати вечера на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе Татарстана у села Каргали.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы трагедии, дорогу не поделили легковушка Huyndai и фура Skania с номерами Самарской области. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду искореженного металла, а большегруз вылетел с дороги в кювет, где завалился на бок.

Фото: © очевидцы

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, по предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Scania.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Шофер фуры от медпомощи отказался», – уточнили свидетели происшествия.

