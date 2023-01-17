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Происшествия
17 января 2023  08:36

Водитель легковушки погиб, врезавшись на трассе в Татарстане в фуру

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Водитель легковушки погиб, врезавшись на трассе в Татарстане в фуру
фото: очевидцы

Страшное ДТП произошло накануне около одиннадцати вечера на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе Татарстана у села Каргали.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы трагедии, дорогу не поделили легковушка Huyndai и фура Skania с номерами Самарской области. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду искореженного металла, а большегруз вылетел с дороги в кювет, где завалился на бок.

 

Фото: © очевидцы

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, по предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Scania.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Шофер фуры от медпомощи отказался», – уточнили свидетели происшествия.
 

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