Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водитель легковушки погиб, влетев на встречке в фургон на трассе М7 в Татарстане
Смертельное ДТП произошло накануне на трассе М7 в Мензелинском районе Татарстана, сообщает республиканская Госавтоинспекция в телеграм-канале.
По предварительным данным, водитель легковушки Mitsubishi грубо нарушил правила дорожного движения и вышел на обгон под запрещающий знак. Он не успел уйти от столкновения и лоб в лоб врезался в фургон Ford.
«В результате водитель автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель автомобиля Ford получил травмы. Необходимо отметить, что водитель Mitsubishi должным образом не был пристегнут ремнем безопасности», – пояснили в ГИБДД РТ.
Как рассказали «Татар-информу» очевидцы трагедии, легковой автомобиль был из Башкирии, а фургон с московскими номерами.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа