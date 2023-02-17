Водитель легковушки погиб, влетев на встречке в фургон на трассе М7 в Татарстане

фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло накануне на трассе М7 в Мензелинском районе Татарстана, сообщает республиканская Госавтоинспекция в телеграм-канале.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, водитель легковушки Mitsubishi грубо нарушил правила дорожного движения и вышел на обгон под запрещающий знак. Он не успел уйти от столкновения и лоб в лоб врезался в фургон Ford.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате водитель автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель автомобиля Ford получил травмы. Необходимо отметить, что водитель Mitsubishi должным образом не был пристегнут ремнем безопасности», – пояснили в ГИБДД РТ.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы трагедии, легковой автомобиль был из Башкирии, а фургон с московскими номерами.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция



